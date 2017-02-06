山區員警不再餓肚子 企業家研發攜帶型蒸鍋

為照顧偏遠地區員警的健康與吃的問題，喬揚實業董事長何祥銨將研發成功的攜帶型蒸鍋，贈予新竹縣山區各派出所，讓大男人們簡易解決吃的問題。（陳育賢攝）

「蒸的幸福健康鍋」使用方法相當簡單，只要將食材洗淨置入，最快3分鐘就可食用。（陳育賢攝）

「蒸的幸福健康鍋」使用方法相當簡單，只要將食材洗淨置入，最快3分鐘就可食用。（陳育賢攝）

新竹縣偏遠地區因超商少、飲食店也不多，且入夜後大多很早打烊，員警值夜勤下班後根本買不到熱食填飽肚子，喬揚實業董事長何祥銨獲知後，決定贈送1批時下最流行且健康的攜帶型「蒸鍋」予山區各派出所，讓員警只要將食材置入，5分鐘就能吃到新鮮美味的熱食。

新竹縣山區幅員遼闊，縣警竹東、橫山、新埔等3個分局，甚至是竹北分局的沿海偏遠地區，許多轄內區域連1個24小時超商都沒有，更別說賣熱食的小吃店。

辛苦值完夜勤的巡邏員警下值班後，飢腸轆轆，又冷又餓，卻根本買不到熱食充飢，時常只能以冷麵包果腹，好一點也能泡碗泡麵吃已算是奢侈享受，讓人相當不捨。

而近來在高檔食材餐廳甚為流行的「蒸籠」美食，因吃得到食物原味且健康，廣受民眾喜愛，只不過1餐下來所費不貲，為讓這項美食文化能夠進入一般家庭，喬揚實業公司董事長何祥銨巧特別與友人工程師合力研發「攜帶型蒸鍋」，讓蒸的食物變的簡易且普及化。

其研發成功的蒸鍋取名為「蒸的幸福健康鍋」，身兼義警的何祥銨並在獲知偏遠派出所員警有宵夜吃的問題後，6日決定贈送山區20餘個派出所每所1個健康蒸鍋，照顧員警們深夜的肚子。

何祥銨說，此蒸鍋使用方法比電鍋更簡單，只要把食材洗淨置入即可，綠色葉菜只要3分鐘即可香噴噴、熱騰騰的上桌，最「難熬」的粥，也只要20分鐘，不論是肉類還是海鮮都可入鍋，最重要的是，它能保持食材原味與營養，全程不加1滴油，要讓員警們深夜也能吃的溫暖又健康。

(中時)