曾有人感染死亡 花蓮驗出全台首例H5N6禽流感
農委會防檢局今日表示，防疫單位2月2日在花蓮玉里田間小路拾獲1死亡幼鵝，隨即將檢體送家畜衛生試驗所檢測，昨天下午確診為H5N6亞型HPAI，經畜衛所初步分析，該病毒部分核酸序列與韓國、日本爆發的病毒有99％相似度，也是台灣首度驗出H5N6病毒。
防檢局指出，H5N6病毒曾在大陸造成人類死亡案例，此外，去年10月至今短短3個月，已在韓國造成340場家禽疫情，共撲殺近3300萬隻家禽，重創該國養禽產業，日本也有201例野鳥檢出，10個家禽場發病，累計撲殺家禽接近140萬隻，顯示該病毒的高傳染力與高致病性，提醒民眾避免接觸野鳥，如發現死亡禽鳥，請主動通報防疫機關處理。
(中時)
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