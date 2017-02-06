中華隊移訓賽程更動 將碰澳洲國家隊投手

中華隊澳洲移訓。（中華棒協提供）

中華隊備戰3月在韓國舉行的世界棒球經典賽，5日抵達澳洲黃金海岸展開第一階段的移地訓練，原定明天(7日)起要和澳洲職棒布里斯本俠盜隊進行5場交手，如今對戰調整，分別和俠盜隊及溫莎皇家隊進行2場交流賽，同時將有5名經典賽澳洲代表隊投手加入對戰。

抵達澳洲後，中華隊在當地的夏日高溫下進行練習，原訂的5場交流賽對手都是布里斯本俠盜隊，但俠盜隊打進澳職季後賽，10日起連打3天，中華隊交流賽對戰因此更改，與俠盜隊在7日、14日打兩場，另外9日、13日安排與澳洲俱樂部球隊溫莎皇家隊交手，還有一場待確認。

溫莎皇家隊連續4年(2013-2016)在澳洲澳洲業餘聯盟最高等級賽事中封王，這兩場和中華隊的交手，也將有澳洲國家隊成員加入，至少5名投手。

中華隊已到當地後更改交流賽賽程，棒協秘書長林宗成表示：「原本5場只是暫定，找當地的球隊打，但是他們打進(季後賽)決賽，備案就是現在這隊(溫莎皇家隊)，這都是澳洲棒協在幫我們處理的。」第5場練習賽則還在安排中。

(中時電子報)