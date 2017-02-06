淡商2連敗陷危機 陳美莉：去年冠軍撿來的

淡商教練陳美莉坦言傷兵多。(林宋以情攝)

淡商主力中鋒吳佳樺14分、10籃板。(林宋以情攝)

「不要把當衛冕軍想得這麼容易，一樣都是從零開始。」淡商教練陳美莉說到。繼前役46分差不敵普門，淡商女籃3連霸之路逢險境，6日再度47比68不敵滬江苦吞2連敗，晉級4強陷危機，陳美莉坦言傷兵多重創球隊。

衛冕軍淡商前役出乎意料大比分差不敵普門，6日再逢滬江，在前鋒李伝媗因傷缺陣下，空有U18亞青國手中鋒吳佳樺、主控高鈺琳也難敵今年直指冠軍而來的滬江高中，陳美莉坦言傷兵不能是藉口，但球隊的確受到不小影響。

淡商主力控球高鈺琳10分、9助攻。(林宋以情攝)

滬江林蝶又有爆量演出繳出「雙二十」22分、21籃板。(林宋以情攝)

「李伝媗腳小指骨裂，球隊超過一半都是傷兵，也因為這樣兩個月前稍微更改打法，小洪老師說過，一個動作要花千遍才能養成，新戰術球員短時間沒辦法適應，我可以理解。」陳美莉賽後語重心長，因為傷兵多，今年訓練量大不如前，跟兩年前相比甚至僅剩三分之一。

「訓練量一年比一年弱，最基本的體能練不起來，更何況其他東西。」陳美莉說，「其實我有跟她們說，去年冠軍是撿來的。這樣說可能對封后球員有點不公平，但普門食物中毒，南湖又贏滬江，奪冠難免帶點運氣。」

淡商前一次被拒於4強門外已經是101學年，接下來場場關鍵，尤其後天對北一女至關重要，去年12月預賽淡商就14分不敵北一，陳美莉說，「我告訴她們接下來盡力一場一場打，贏球算她們的，輸球我來扛。」

(中時電子報)