車禍陸客團下午返陸 領隊洪璐住院休養

日前在高雄旅遊時，發生遊覽車撞涵洞意外的大陸浙江寧波旅遊團，大部分團員在6日下午搭機返回寧波，有些團員的傷口還包紮著紗布，一家3代首度來台灣旅遊的陳先生，爸爸、媽媽都受了外傷，額頭或下巴還包紮著紗布，小孩則若無其事向爺爺要糖吃。（陳麒全攝）

大陸浙江寧波旅遊團日前在高雄旅遊時，發生遊覽車撞涵洞意外，導致全團21名團員受傷，陸籍領隊洪璐目前仍在住院，陸方旅行社派員訪台慰問團員，大部分團員在6日下午搭機返回寧波，有些團員的傷口還包紮著紗布，雖然好好的一趟春節旅遊發生了意外，但對於相關單位善後處理都相當肯定。

浙江一家旅行社的方姓領隊5日中午搭機抵台由桃園入境，隨後南下探視住院中的洪璐，慰問團員，並接手洪璐帶團，6日下午這團陸客搭乘華信航空AE-989班機，在下午4時05分直飛浙江寧波，團員們等候上飛機時，對於首度造訪台灣遇到的意外，仍餘悸猶存。

一家3代首度來台灣旅遊的陳先生，爸爸、媽媽都受了外傷，額頭或下巴還包紮著紗布，小孩則若無其事向爺爺要糖吃。陳先生表示，在發生意外後，旅行社就沒有安排再去後續的遊覽行程，有哪些地方沒去玩也不清楚，但是能平安回家就很好了，後續醫療部分旅行社協調好了，會通知大家。

雖然在這次旅台期間飽受驚嚇，團員們對於相關單位事後的救援及善後處理都相當肯定，王小姐認為災難已經過了，能夠平安回家就很高興，未來一定會鴻運大開。

這個陸客團共有26名團員，4日下午搭乘的遊覽車在高雄市撞上鐵路涵洞，有21人受傷，休息1天後，6日按照原定的行程返鄉，不過受傷的女領隊洪璐並沒有隨團返回寧波，世和旅行社表示，洪璐傷勢穩定，復原狀況良好，已從加護病房轉入一般病房，遵照醫師建議多住幾天，近日應可出院。

(中時)