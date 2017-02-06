警拾獲薪資袋歸還 打工妹感動大讚員警高效率
台中市北屯派出所巡佐吳玉龍與警員周義貞日前巡邏行經北屯區東光路上，拾獲一只薪資袋裡面有現金4千元，封面為某美語補習班的標誌，又寫著「Dorina」的名字，循線聯繫失主，21歲陳姓女失主大讚「想不到辛苦打工的錢當天失而復得」，對拾獲員警高效率的為民服務深表感謝。
當時周義貞撥打電話給陳女，證實薪資袋確實遺失，請她前來認領，陳女向警方說，她目前在北屯區的美語補習班打工，當時小朋友放寒假且年關將近，補習班先發放薪水給她，讓她可以購買相關年貨，順手將薪資袋放在外套口袋，可能在火車站前拿行李時，飛了出去。
陳女在母親陪同下到派出所領回薪資袋，她看到周義貞，開心要求合照，還親自寫了一張卡片給周員，感謝幫她找回薪資袋，還說自己的男友也是警察。事後，陳女更在臉書PO出和周員的合照，稱讚他像「小寇世勳」。周員謙卑說：「為民服務本來就是警察的職責！」
(中時)
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