素顏被說撞臉「醜帥歐巴」 金高恩刪照也被酸
南韓女星金高恩去年初因演出《奶酪陷阱》人氣暴增，年底再因《鬼怪》中的「鬼怪新娘」一角引關注，雖不是「第一眼美女」，但越看耐看的清新風格，加上精湛自然的演技，令觀眾忍不住陷入她的魅力，不過，近日她分享素顏出遊照，竟無端被酸民攻擊，事後不堪毒舌刪照，也被批評「玻璃心」，引發不少討論。
金高恩日前在IG曬出遊照，只見她以素顏入鏡，一身休閒打扮度假中，很是愜意，沒想到照片一Po出，竟有酸民在底下留言「太平凡了」、「鬼臉新娘」，並指她撞臉「醜帥歐巴」柳俊烈，稱她是「女版俊烈」，讓好心情的金高恩不免失落，不久後即刪掉照片。粉絲見狀則紛紛安慰「姐姐別在意酸民」，覺得她是鄰家女孩類型，這也是她沒整形的認證，為她平反出聲。
但金高恩刪照的舉動也被說話，有人認為她作為明星應早做好被評論的準備，現卻因酸民的幾句話就承受不了，直批她「太玻璃心」，再度成為大家熱議話題。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。