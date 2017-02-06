素顏被說撞臉「醜帥歐巴」 金高恩刪照也被酸

金高恩在《鬼怪》飾演「鬼怪新娘」人氣再爆增。（圖／取材自鬼怪官方臉書）

金高恩曬素顏出遊照，被網友指神似柳俊烈。（圖／取材自IG）

南韓女星金高恩去年初因演出《奶酪陷阱》人氣暴增，年底再因《鬼怪》中的「鬼怪新娘」一角引關注，雖不是「第一眼美女」，但越看耐看的清新風格，加上精湛自然的演技，令觀眾忍不住陷入她的魅力，不過，近日她分享素顏出遊照，竟無端被酸民攻擊，事後不堪毒舌刪照，也被批評「玻璃心」，引發不少討論。

金高恩日前在IG曬出遊照，只見她以素顏入鏡，一身休閒打扮度假中，很是愜意，沒想到照片一Po出，竟有酸民在底下留言「太平凡了」、「鬼臉新娘」，並指她撞臉「醜帥歐巴」柳俊烈，稱她是「女版俊烈」，讓好心情的金高恩不免失落，不久後即刪掉照片。粉絲見狀則紛紛安慰「姐姐別在意酸民」，覺得她是鄰家女孩類型，這也是她沒整形的認證，為她平反出聲。

但金高恩刪照的舉動也被說話，有人認為她作為明星應早做好被評論的準備，現卻因酸民的幾句話就承受不了，直批她「太玻璃心」，再度成為大家熱議話題。

(中時電子報)