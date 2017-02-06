溫馨寶被拍賣會 民眾讚有溫度
低溫將至，法務部行政執行署桃園分署明天舉行「溫馨寶被拍賣會」，有毛毯、羊毛被及蠶絲被，民眾大讚好有溫度的拍賣會。
執行署桃園分署7日下午拍賣，在冷吱吱的2月天推出每個家庭最需要的溫暖寢具大俗賣，查封拍賣的寢具有大小雙人毛毯、羊毛被、蠶絲被各5件；雙人床罩、床包4件組各5件及雙人床包組11件。法拍前為炒熱現場氣氛，增加民眾購買情趣，特別舉辦摺被子趣味競賽，參與獲勝民眾都能獲贈精美獎品一份。
桃園分署說，當天除了暖被拍賣外現場也有陳列許多查封變賣物品，包括超柔抽取式衛生紙、精美手機吊飾、可愛娃娃玩偶及優質高山冬茶等都以低於市價價格變賣。正值寒假中，歡迎家庭主婦攜帶全家大小來參加及搶購，也歡迎各界人士到場搶購溫暖全家大小寶具的溫馨寶「被」。1060206
(中央社)
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