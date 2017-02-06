大道無為變採藥超人 成都青城山爆紅

中國大陸道教聖地─四川省青城山門口一塊寫著「大道無為」的碑文，因為被網友誤認為「採藥超人」爆紅，不少人慕名而來。一時「採藥超人」也變成大陸網路熱門詞。

華西都市報報導，一名大學生網友「PokSungA_Jung」5日遊覽青城山時，被山門口那塊紅石頭上刻下的「大道無為」吸引，但因為她對書法瞭解不深，又「聯想到青城山的道士們白雲深處採藥的場景」，將由左至右的「大道無為」四字誤以為是由右至左的「採藥超人」。

道教聖地門口會刻「採藥超人」？這名網友還是擔心自己看錯，便將石碑照片上傳微博，標註博物雜誌官方微博，希望得到解答。

6分鐘後，博物雜誌的官微就有了解釋，稱應是「大道無為」，此外，還調侃「採藥超人應該放在神農架才對」。

這段有趣的問答讓「青城山採藥超人」在網上激起千層浪，許多名人相繼轉發，近萬網友按讚、轉貼。

不過，青城山的「大道無為」確實不同一般，報導引述青城山都江堰旅遊景區管理局工作人員趙春強說，「網友看到的那塊碑文確實是大道無為，但其寫法和筆順筆劃並非大眾熟悉的字體，而是融入了道家符咒的信息，也是道教文化的體現，被誤讀情有可原」。1060206

(中央社)