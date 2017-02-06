大勝淡商後 普門從零開始險勝南湖

HBL女甲8強賽，普門昨天大勝淡商，今天面對南湖苦戰，最終以50比45逆轉險勝。普門教練廖哲億說，一開始節奏被拉走，也提醒自己和球員，每場比賽都是從零開始。

高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽兵分二路，在新莊、板橋體育館進行。

普門高中和南湖高中在新莊交手，普門雖然昨天轟進95分，但此役手感不佳，第2節靠著羅培甄「走後門」在籃下放進2分終於超前，雙方展開拉鋸戰。

兩隊以36比36平手進入第4節，而第4節開局南湖一波6比0的攻勢，取得42比36優勢，逼得普門暫停調整節奏。

最後3分20秒，普門羅培儀上籃加上外線，率隊以47比45再度超前，梁瑜玲也貢獻三分火力，普門接下來雖然沒有再得分，但連續掌握進攻籃板，讓時間流失，守住領先優勢。

「昨天面對淡商是高大球員，今天面對南湖是有速度和侵略性。」廖哲億表示，除了一開始適應不良，節奏被對方拉著走，防守策略也失敗。

廖哲億認為，能逆轉的關鍵在於不斷地換防，讓南湖來不及適應防守球員而發生失誤。戰情膠著時，廖哲億在板凳區看起來依舊淡定，但他賽後笑說，「其實心臟跳很快。」

普門主力劉昕妤此役僅有6分進帳，廖哲億表示，原因出在昨天和今天的進攻模式沒有適時轉換，不過還是讓劉昕妤留在場上，一直鼓勵她，學習面對未來的賽事。1060206

(中央社)