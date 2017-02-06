高市：空品不佳非放煙火造成
高雄市在燈會期間舉辦「大港煙火秀」，環保局監控煙火施放鄰近點的3個行政區，結果顯示PM2.5濃度受到大氣擴散條件不佳影響，空氣品質略差，但強調空氣品質不佳非煙火造成。
大港煙火秀是高雄燈會的特色，前後共有3場施放時間，分別是1月30日、 2月4日及2月11日午夜到2月12日凌晨。
環保局關心空氣品質，進行空品監測，同時提醒民眾於大氣擴散不佳的情形下，外出多戴口罩，減少因大氣擴散不佳而吸進較高濃度PM2.5的不良的空氣。
環保局針對鄰近煙火施放點附近的測站進行監測，結果顯示施放前的前金、前鎮、小港等測站的PM2.5濃度約為25μg/m3 、30μg/m3與34μg/m3，施放後約為28μg/m3、31μg/m3與38μg/m3。
環保局說，前幾天因為東北季風較弱，加上風速偏低（小於3m/s），致大氣擴散條件差，造成污染物累積，使得高雄與屏東地區達紅害等級。環保局也澄清空品不佳非施放煙火造成，不過請民眾外出多戴口罩。
環保局說，煙火施放選在港區防波堤，遠離市區；加上港區大氣擴散條件會比市區佳，夜間吹拂陸風，能降低對空氣品質的影響。
環保局允諾持續要求各工廠排放量製程減產、提升防制設備處理量效能、加強高污染車輛攔查。環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。1060206
(中央社)
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