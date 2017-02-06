賈永婕一張照 意外曝福原愛背後秘密

賈永婕過家門不入，飛往日本參加江宏傑、福原愛在東京迪士尼的夢幻婚禮。(取材自賈永婕臉書)

賈永婕曝光福原愛婚紗背後的小秘密，挖空的大愛心，甜蜜呼應兩人的愛意。(翻攝自賈永婕臉書)

「三鐵辣媽」賈永婕一家趁過年假期出國旅遊，前往冰島進行「極光之旅」，先是跟小S一家到輕井澤滑雪，之後又旋即出發前往冰島，直至本月5日才踏上歸途，沒想到他們僅過境家鄉，隨即轉機飛往日本，原來是去參加「桌球夢幻夫妻檔」江宏傑與福原愛在日本的婚禮，賈永婕今天貼出多張現場照片，意外曝光了新娘的「小秘密」。

桌球王子江宏傑與桌球天后福原愛去年9月登記結婚，今年元旦在台北盛大舉辦婚宴，直到昨天才在日本舉行婚禮，竟選在日本迪士尼樂園飯店，兩人的禮服也像王子公主一般，極盡完美夢幻，而小愛身上美麗的婚紗，正是出自賈永婕經營的婚紗公司，事實上「傑愛CP」從德國拍攝婚紗照、回台宴客到日本婚禮，都由賈永婕一手包辦，於是帶著全家赴日參加傑愛的迪士尼婚宴。

賈永婕貼照直呼「迪士尼婚禮也太可愛了吧！」，標籤表示兩人是「王子公主」，福原愛穿著包袖拖尾白紗禮服搭配皇冠頭紗，跟老公江宏傑步入禮堂，在賈永婕曝光的其中一張相片中，拍到了小愛的背影，曝光婚紗背後藏著的小秘密，是一個挖空的大愛心，既露出美背，也巧妙地呼應了「愛意」，小心機非常俏皮可愛。

(中時電子報)