專家：H5N6有禽傳人風險 曾在大陸發生死亡病例

花蓮一隻死亡幼鵝身上驗出全台首例H5N6禽流感病毒。(畜衛所提供)

肆虐韓國、日本的H5N6禽流感病毒首度在台灣現蹤！農委會防檢局今日證實，從花蓮1隻死亡幼鵝身上驗出H5N6禽流感，目前已加強搜索，要找出鵝隻來源。專家指出，H5N6在禽隻間傳播速度快，且可傳染給人體，在對岸更曾出現過死亡病例，不可不慎。

防檢局副局長施泰華表示，防檢局委託台北市野鳥學會執行候鳥、野鳥的禽流感主動監測，2月2日地監測過程中，在花蓮玉里田間小路拾獲1隻已經死亡的幼鵝，隨即將檢體送家畜衛生試驗所檢測，昨天下午結果出爐，確診為H5N6禽流感，畜衛所初步分析，該病毒部分核酸序列與韓國、日本爆發的病毒有高達99％相似度，也是台灣首度驗出H5N6。

施泰華指出，花蓮地區也有不少濕地，很可能是外來候鳥到來後，也把病毒傳給當地的鵝隻，昨天已展開該死亡幼鵝來源調查，但周遭半徑1公里內都沒發現養鵝場，不排除是一般民眾家僅飼養兩三隻的小型飼養型態，目前也已擴大調查，也將針對幼鵝地點半徑3公里內的所有養禽場進行採樣，防堵疫情擴散。

其他防疫措施方面，施泰華表示，幼鵝發現地點半徑3公里內的養禽場，須經防疫人員採樣檢測無病毒存在後，才可上市屠宰。另外，因考量水禽的禽流感臨床症狀不明顯，為避免可能的疫情傳播，至2月21日前，花蓮地區的水禽，例如鴨、鵝等，都必須在當地屠宰，不得運往其他縣市。而活禽自外縣市運入花蓮地區時，運禽車及裝載箱籠都必須經過徹底清洗消毒後，才能離開。

施泰華指出，去年10月至今短短3個月內，H5N6已在韓國造成340場家禽疫情，共撲殺近3300萬隻家禽，重創韓國養禽產業，日本也有201例野鳥檢出，10個家禽場發病，累計撲殺家禽接近140萬隻，顯示H5N6的高傳染力與高致病性，提醒民眾避免接觸野鳥，如發現死亡禽鳥，請主動通報防疫機關處理。

台灣大學獸醫專業學院教授蔡向榮指出，過去台灣常見的H5N2或H5N8都不會傳人，只在禽鳥之間傳播，H5N6最大的問題在於會感染人體，大陸更曾出現過死亡案例，而且在禽隻間傳播速度快，很有可能再驗出其他案例，不可不慎，防疫人員、養禽場都要加強戒備，不能因時節漸漸轉往春季就鬆懈。

(中時)