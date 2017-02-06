彰化汙染潛勢農地 最後一批49.4公頃中鏢

我要評比

彰化縣最後一批重金屬高汙染潛勢農地調查出爐，彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉及大村鄉共239筆坵塊、49.4公頃農地重金屬超標。（吳敏菁攝）

彰化縣最後一批重金屬高汙染潛勢農地調查出爐，彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉及大村鄉共239筆坵塊、49.4公頃農地重金屬超標，汙染佔這次總調查面積的2.02％。（吳敏菁攝）

彰化縣最後一批重金屬高汙染潛勢農地調查出爐，彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉及大村鄉共239筆坵塊、49.4公頃農地重金屬超標，汙染佔這次總調查面積的2.02％，農民無語問蒼天，「土地不能生產什麼都沒了！快點終止汙染的源頭吧！」

彰化縣電鍍汙染惡名昭彰，25年前爆發鎘米事件後，仍不停爆發汙染情事，4年前環保署針對高汙染潛勢區進行總體檢，彰化縣逐年、分區採樣調查，每年檢出的汙染面積都近百公頃。

環保局長江培根表示，這次採樣範圍為彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉及大村鄉內未曾調查過12個高汙染潛勢灌溉小組，總面積2237公頃，超標分布在鹿港鎮27.07公頃、花壇鄉10.9公頃、彰化市4.3公頃、秀水鄉3.75公頃及大村鄉3.36公頃，其中銅佔82.4％、鋅39.3％、鎳28.5％。

被檢出農民萬分無奈，「不能栽種難道要喝西北風？汙染惡果要種作的來吞下，這不公平啊」。

江培根表示，縣府爭取環境保護署分年、分期加速對縣內高汙染潛勢農地調查，勇於面對汙染問題，從2013年起至今共完成彰化市及和美鎮、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉、大村鄉等轄內計27個灌溉小組農地調查，總調查面積6641公頃，計有342.78公頃超標。

超標農地全數、分批整治，共計爭取5億7000萬元，第一期計畫已於2016年3月開始執行118公頃農地整治，至今完成30公頃。第二期計畫面積約107公頃，日前完成招標，預計2月下旬執行，這次最後一批檢出的汙染農地將納入第三期改善，盡速還地於民。

(中時)