彰化汙染潛勢農地 最後一批49.4公頃中鏢
彰化縣最後一批重金屬高汙染潛勢農地調查出爐，彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉及大村鄉共239筆坵塊、49.4公頃農地重金屬超標，汙染佔這次總調查面積的2.02％，農民無語問蒼天，「土地不能生產什麼都沒了！快點終止汙染的源頭吧！」
彰化縣電鍍汙染惡名昭彰，25年前爆發鎘米事件後，仍不停爆發汙染情事，4年前環保署針對高汙染潛勢區進行總體檢，彰化縣逐年、分區採樣調查，每年檢出的汙染面積都近百公頃。
環保局長江培根表示，這次採樣範圍為彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉及大村鄉內未曾調查過12個高汙染潛勢灌溉小組，總面積2237公頃，超標分布在鹿港鎮27.07公頃、花壇鄉10.9公頃、彰化市4.3公頃、秀水鄉3.75公頃及大村鄉3.36公頃，其中銅佔82.4％、鋅39.3％、鎳28.5％。
被檢出農民萬分無奈，「不能栽種難道要喝西北風？汙染惡果要種作的來吞下，這不公平啊」。
江培根表示，縣府爭取環境保護署分年、分期加速對縣內高汙染潛勢農地調查，勇於面對汙染問題，從2013年起至今共完成彰化市及和美鎮、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉、大村鄉等轄內計27個灌溉小組農地調查，總調查面積6641公頃，計有342.78公頃超標。
超標農地全數、分批整治，共計爭取5億7000萬元，第一期計畫已於2016年3月開始執行118公頃農地整治，至今完成30公頃。第二期計畫面積約107公頃，日前完成招標，預計2月下旬執行，這次最後一批檢出的汙染農地將納入第三期改善，盡速還地於民。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。