大學考招延後申請 高中生意見不一

全台252名高中校長、主任、督學及教授連署要求大學招生作業延後到7月，高中生意見不一，贊成者認為還給學生「完整3年」；反對者認為，早放榜多出的時間可彈性運用。

全台200多名高中校長、主任、督學與台大電機系教授葉丙成連署，提出大學招生作業延後到7月方案，寒假時先考國英數基本3科，6月中再考加深加廣學科，學生可依照自己的興趣、志願選考，7月進行推甄作業，8月初放榜，還給高中生完整的3年。

對此，師大附中高二生韋晢表示贊成，認為高中3年課程可以好好讀完，畢竟學測要連第5冊一起考，且學測成績在推甄、指考分發比例愈佔愈重，「學測要每科都很好，不符合現代教育發展方向。」連署方案可讓學生選考擅長或適合自己科系的科目，而非所有人考一樣的考試。

建中高二生時之凱較贊成現行考試制度，認為提早放榜，可有更多自己的時間，規劃自己想做的事，包括出國遊歷、學習其他才藝等，若8月才放榜，等於時間運用上較不彈性。

北一女中高二生黃子芸則認為，學測成績可申請香港、中國大學，現行制度考完後，就可直接申請，連署方案加深加廣學科拉到6月中再考，可能無法配合申請學校時程，不過，她也說，現行制度太盲目推崇通才跟全才，若只考國英數，其他由考生自由選擇也很好。1060206

(中央社)