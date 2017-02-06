豐田鈴木宣布合作 攜手綠色和安全科技

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去年10月開始研究合作可能性的日本豐田（Toyota）和鈴木（Suzuki）兩家汽車公司今天表示，決定攜手在汽車業成長快速的生態和安全科技領域展開合作。

豐田和鈴木兩家公司在各自的董事會批准後，宣布了這項決定。豐田產品包括Camry轎車、Prius混合動力車和凌志品牌（Lexus）豪華車型，鈴木則專精於生產小型車。

「西雅圖時報」（Seattle Times）引述美聯社報導，兩家車廠並將在資訊科技領域展開合作，以及互相提供產品和零組件。

豐田和鈴木表示，下一步將會提出明確合作方案。

鈴木的生產線沒有混合動力車、電動車或使用燃料電池的汽車。汽車業目前也十分風行自動駕駛汽車。（譯者：周慧盈）1060206

(中央社)