民眾駕車沒電求助無門 警即刻救援

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一對男女昨天深夜在嘉義高鐵站停車場準備駕車返家，電池卻沒電無法發動，因四周無住家，求助無門，所幸巡邏員警經過，適時伸出援手，協助汽車接電，可以安全返家。

嘉義縣警察局水上分局今天表示，太保分駐所員警昨天深夜執行巡邏勤務，經高鐵車站保鐵六路停車場時，發現一對男女站在一輛汽車旁，神情焦急，員警見狀立即下車，得知民眾欲駕駛汽車返家，結果車輛電池沒電無法發動。

警方指出，因時值深夜，臨時找不到任何人幫忙，求助無門，突然間看到警用巡邏車的警示燈接近，猶如黑暗中的一盞明燈，這一對男女馬上揮手示意求助。

警方說，當下員警使用道路救援電池電瓶接電，汽車便可正常發動，這一對男女看見車輛問題順利排除，高興地眉開眼笑，不斷感謝員警協助脫困，可以順利返家，對員警熱心的行為更是感動不已。1060206

(中央社)