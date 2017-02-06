彰縣農地重金屬污染 近50公頃超標
彰化縣環保局今天公布重金屬高污染潛勢農地調查結果，在先前未曾調查的2200多公頃農地中，約有近50公頃的農地超標。
彰化縣環保局指出，環保署辦理全國重金屬高污染潛勢農地管制及調查計畫，第二階段從民國105年10月起展開，調查範圍包括彰化市、鹿港鎮、秀水鄉、花壇鄉以及大村鄉等從來不曾調查過的12個高污染潛勢灌溉小組區域2237多公頃的土地進行調查。
環保局表示，調查結果出爐，超標面積約占總調查面積的2%左右，其中以鹿港鎮的約27公頃為最多，其次是花壇鄉的10.9公頃，彰化市4.3公頃，秀水鄉3.75公頃以及大村鄉的3.36公頃。
環保局說明，被污染的農地中，有8成被驗出銅超標，緊接著是鋅跟鎳，環保局也將進行鏟除補償作業，以二期稻作為例，每公頃鏟除補償費用為新台幣17萬5000元；農地在列管期間，環保局也會協助向環保署爭取申請停耕補償費用每年每公頃9萬元。
環保局表示，農地經檢測如果超過食用作物農地管制標準值，就會禁止在該農地上種植食用作物，已經種植者也會全面鏟除，避免引發食安問題。1060206
(中央社)
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