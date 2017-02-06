索羅門媒體大幅報導台灣協助植物保育
索羅門群島大使羅添宏致贈蘇嘉瓦瑞總理（Manasseh Sogavare）「植物誌」，在索國各界引起極大迴響，索羅門主流媒體大篇幅報導台灣協助索國植物保育成效。
索羅門主流媒體「索羅門星報」（Solomon Star）於2月4日、5日連續2日，在頭版及第3版大篇幅報導台灣協助索國植物保育成效。
駐索羅門群島大使館為積極回應索國媒體，說明台灣協助索國植物保育成效，特於3日安排「索羅門星報」及「國家廣播電臺」（SIBC）前往台灣駐索國農業技術團，參觀「植物誌」計畫項下目前索國最大、保存植物物種最完整的溫室。並由技術團團長薛烜坪及「植物誌」專員役男龔本瑋，說明本案源起及目的，以及植物永續保育情形與成果。
薛烜坪表示，索國天然資源豐富、植物種類繁多，若能提升保育觀念，將對全世界植物生態研究、以及索國物種保存有極大貢獻。
薛烜坪並指出，中華民國基於台索兩國長久友好邦誼，除於農業及經貿等方面，配合索國政府推動許多雙方合作計畫，協助改善偏鄉民眾生活外，也希望能對索國生態保護有所貢獻。因此於2012年在索國捐贈建置一座「溫室」，並派專家團至索羅門進行植物採集與調查，以協助索國植物在境外保種、保存標本，維護生物多樣性。
除了「索羅門星報」大篇幅報導外，「索羅門國家廣播電台」（SIBC）則連續於週末全天候廣播，向全國民眾說明台灣積極推廣植物保育計畫成效。1060206
(中央社)
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