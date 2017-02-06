朴海鎮蠟像3月香港杜莎夫人蠟像館亮相

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韓星朴海鎮所屬經紀公司MOUNTAIN MOVEMENT今天透露，朴海鎮蠟像將於3月完成並入駐香港杜莎夫人蠟像館。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴海鎮蠟像將在香港杜莎夫人蠟像館的韓流展示館展出，該展示館陳列有裴勇俊、金秀賢、李鍾碩、秀智、Super Junior成員崔始源等的蠟像。

杜莎夫人蠟像館製作團隊為朴海鎮量身耗時7個小時，朴海鎮表示，跟自己一模一樣的蠟像即將亮相令他十分高興。

據報導，朴海鎮將於3月訪問香港杜莎夫人蠟像館。杜莎夫人蠟像館是世界級蠟像博物館，位在香港、倫敦等國際大城市。1060206

(中央社)