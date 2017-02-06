學測作文擬翻譯後給分 學會：崩潰體制
今年學測國文科作文出現有考生用英文作答，閱卷老師指出，翻譯後再給分是可能選項。中華民國作文教育學會今天說，此舉會招來開惡例的先河，崩潰體制。
106學年學科能力測驗國文作文題目是「關於經驗的N種思考」，但卻傳出有考生全篇用英文寫，讓閱卷老師相當頭大。學測國文科閱卷召集人顏瑞芳表示，要由大考中心開會討論如何給分，幫忙翻成中文也是可能的選項。
中華民國作文教育學會今天發布「一張試卷將崩潰體制？」聲明稿，批評這樣給分的方式處理不當。
中華民國作文教育學會理事長黃偉慈說，這次試卷上已註明是國文考科試卷，非常明確，不容挑釁與賣弄。若閱卷召集人將為此單一試卷事件，開會討論如何給分，此舉會招來開惡例先河的惡名；倘若如此，那是否英文作文試卷中，出現中文字，也該開會討論如何給分嗎？
黃偉慈建議，目前教育仍以考試引導教學，國家教育大考，若給分標準混淆是非，那麼教育工作者與學子將無所適從，希望有關單位三思。1060206
(中央社)
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