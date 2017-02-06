旅遊平台進軍亞洲 韓星姜河那任代言人
全球搜尋引擎KAYAK進軍亞洲版圖，今天公布韓國男星姜河那成為亞洲區品牌代言人，將在線上和粉絲互動，教民眾玩得精打細算。
旅遊搜尋引擎崛起，KAYAK也正式跨足亞洲市場，今天公布亞洲區代言人為韓國男星姜河那，曾在「繼承者們」、「步步驚心：麗」等知名韓劇演出的他，在韓國、台灣及亞洲各國都有許多粉絲。
KAYAK亞洲區品牌代言人姜河那表示，KAYAK的一站式服務讓人印象深刻，可顯示出最划算的機票飯店，同時提供各種聰明的旅遊規劃工具，建議訂機票時機、選擇哪一區的飯店，還能根據需求和預算來搜尋適合的旅遊地點。
旅遊搜尋引擎KAYAK表示，品牌代言人姜河那將透過線上與粉絲互動，包括官方Facebook、Instagram及部落格等管道，向旅人介紹網站功能，教使用者聰明規劃旅遊行程。1060206
(中央社)
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