水情吃緊 石門水庫蓄水率不到7成

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降雨不如預期，水情吃緊，石門水庫進入枯水期，截至今天下午4時，水位標高236.78公尺，蓄水率不到7成，水利署北區水資源局呼籲民眾節約用水。

北水局說，協調桃園、石門兩個農田水利會加強灌溉管理，農業灌溉用水以75折供應，並緊盯氣象預報適時實施人工增雨作業，若降雨不樂觀，民眾要共體時艱。

截至今天下午4時，石門水庫的大壩水位標高是236.78公尺，已在水庫營運規線「下限」以下，由代表「水情正常」的藍燈調為「水情稍緊」的綠燈，蓄水量約1億3800萬噸、蓄水率68.8%。

北區水資源局指出，石門水庫供應民生用水每日約120萬噸，近兩個月因降雨減少，水位每天下降，加上原本停供的農業灌溉用水，以75折恢復供應約135萬噸，預估水位下降速度更快。1060206

(中央社)