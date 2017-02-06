遭砍斷掌超商少年 縫合手術順利完成

我要評比

新北市新莊超商一名打工青少年遭歹徒幾乎砍斷掌，根據中央社報導，經過板橋亞東醫院醫療團隊接力治療，今（6）日下午完成超過13個小時的顯微手術，整型外科與骨科醫師為丁姓男子接回斷掌。

丁姓少年昨天深夜遭到持西瓜刀闖入超商、同樣為17歲的陳姓凶嫌砍傷頭部、胸部以及左手腕。

新北市府消防局據報，昨深夜將近11時，將大量出血的丁男先緊急止血，再送到新北市板橋亞東醫院急救，因丁男手腕幾乎斷掌，只剩下一層皮膚，急診室給予緊急處理傷口止血、維持生命跡象。

經過評估後，醫院在今天凌晨將近1時，送入手術室，以顯微手術縫合斷掌。後續仍將評估恢復狀況，以及手部功能復健。

亞東醫院出動多組醫護團隊，包括整型外科醫護團隊、骨科醫護團隊，持續接力縫合斷掌。光是醫師就有3人，還包括麻醉師、護理師等。

直到今天下午2時20分，手術進行超過13小時，醫護團隊盡力為傷者縫合手掌後，終於完成手術，並且推入加護病房照護。

警方將待病患術後病情穩定，進一步製作筆錄，調查案情細節。

(中時電子報)