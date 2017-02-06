遭砍斷掌超商少年 縫合手術順利完成
新北市新莊超商一名打工青少年遭歹徒幾乎砍斷掌，根據中央社報導，經過板橋亞東醫院醫療團隊接力治療，今（6）日下午完成超過13個小時的顯微手術，整型外科與骨科醫師為丁姓男子接回斷掌。
丁姓少年昨天深夜遭到持西瓜刀闖入超商、同樣為17歲的陳姓凶嫌砍傷頭部、胸部以及左手腕。
新北市府消防局據報，昨深夜將近11時，將大量出血的丁男先緊急止血，再送到新北市板橋亞東醫院急救，因丁男手腕幾乎斷掌，只剩下一層皮膚，急診室給予緊急處理傷口止血、維持生命跡象。
經過評估後，醫院在今天凌晨將近1時，送入手術室，以顯微手術縫合斷掌。後續仍將評估恢復狀況，以及手部功能復健。
亞東醫院出動多組醫護團隊，包括整型外科醫護團隊、骨科醫護團隊，持續接力縫合斷掌。光是醫師就有3人，還包括麻醉師、護理師等。
直到今天下午2時20分，手術進行超過13小時，醫護團隊盡力為傷者縫合手掌後，終於完成手術，並且推入加護病房照護。
警方將待病患術後病情穩定，進一步製作筆錄，調查案情細節。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。