安平區公所與旅宿業 簽訂避難收容處所支援協定

為建構完整的避難收容所，安平區長賴青足（右三）與飯店、小吃業者簽訂避難收容處所支援協定。（黃文博攝）

為達到「防災整備多一點，災害損失少一點」的防災體系，安平區公所選在0206南台大地震屆滿周年當天，與安平區3家旅宿業者和1家知名小吃店，簽訂避難收容處所及物資支援協定，包括今年5月過後才要正式營業的大員皇冠酒店。

安平區長賴青足表示，台南歷經去年0206南台大地震所造成的傷害，各界均深深了解，落實防災救災，是非常重要的業務，以安平為例，東南方有後甲里斷層經過，台南市周邊還有新化、左鎮、觸口、小崗山斷層，安平區又有運河，算是地震、海嘯等災害潛勢區。

因此，當災害發生時，如何協助災民度過一時的困境，就顯的非常重要，安平區因運河而分隔出舊部落與五期重畫區，為強化救災效能，安平區公所經過評估後，認為避難收容處所，是首要工作，區長賴青足決定在舊部落與五期重畫區，規畫與旅宿業者簽訂避難處所。

賴青足因此拜訪了轄區內的大員皇冠假日酒店、臺邦商旅、歐薇汽車旅館及鄭家孔雀蛤大王等業者，結果大家都非常願意配合，其中臺邦商旅董事長陳福成更表示，早在去年大地震發生時，該店就主動配合安置東區大智市場倒塌的災民。

(中時)