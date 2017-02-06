安平區公所與旅宿業 簽訂避難收容處所支援協定
為達到「防災整備多一點，災害損失少一點」的防災體系，安平區公所選在0206南台大地震屆滿周年當天，與安平區3家旅宿業者和1家知名小吃店，簽訂避難收容處所及物資支援協定，包括今年5月過後才要正式營業的大員皇冠酒店。
安平區長賴青足表示，台南歷經去年0206南台大地震所造成的傷害，各界均深深了解，落實防災救災，是非常重要的業務，以安平為例，東南方有後甲里斷層經過，台南市周邊還有新化、左鎮、觸口、小崗山斷層，安平區又有運河，算是地震、海嘯等災害潛勢區。
因此，當災害發生時，如何協助災民度過一時的困境，就顯的非常重要，安平區因運河而分隔出舊部落與五期重畫區，為強化救災效能，安平區公所經過評估後，認為避難收容處所，是首要工作，區長賴青足決定在舊部落與五期重畫區，規畫與旅宿業者簽訂避難處所。
賴青足因此拜訪了轄區內的大員皇冠假日酒店、臺邦商旅、歐薇汽車旅館及鄭家孔雀蛤大王等業者，結果大家都非常願意配合，其中臺邦商旅董事長陳福成更表示，早在去年大地震發生時，該店就主動配合安置東區大智市場倒塌的災民。
(中時)
關鍵字：安平區
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。