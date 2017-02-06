南投希望學園少女 溪頭妖怪村秀鼓藝
南投家扶中心希望學園，6日在溪頭妖怪村「水遊山驛」知性之旅，並且演出非洲鼓，與遊客同樂；希望學園園長陳建宏表示，感謝妖怪村免費招待食宿，以及盛情邀約，讓孩子有展現自我的舞台。
陳建宏表示，此次知性之旅，豐富少女們的生活與回憶，並且從中認識台灣山林之美，並以輕鬆的態度吸取新知；特別感謝妖怪村主題飯店的食宿招待，以及表演邀約，讓學園少女與山妖阿傻、布魯攜手合作，並以非洲鼓演出，培養樂觀胸懷，凝聚向心力。
少女們以精湛的鼓技，舞出非洲民族的熱情，吸引遊客駐足觀賞，隨著鼓聲忘情搖擺身軀，伴隨著妖怪村的公仔，增添趣味，讓大、小朋友不亦樂乎！
陳建宏表示，雖然到希望學園的少女們，必須暫時離開熟悉的家人與生活環境，但因工作人員的細心照顧與陪伴下，生活也更趨豐富，生命也漸有正向且積極的改變與成長。
(中時)
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