腳痠懶得騎 少年偷電動車代步遭逮

少年被逮後帶警方去找到失竊的電動機車。(江詩筑翻攝)

苑裡鎮18歲蘇姓、13歲鄭姓少年6日凌晨相約騎折疊式單車到通霄市區閒逛，不過因體力不支改順手牽羊偷路邊的電動機車代步，途中因形跡可疑，一度被警方盤查登錄資料，今一早機車失主上網協尋，引起警方注意，馬上詢問兩少年迅速破案，訊後送少年法庭審理。

通霄警分局通霄派出所副所長李毓鵬、警員邱垂凱6日凌晨巡邏時，見2名青少年共乘1台亮眼的粉紅色電動機車，機車踏板上還載著1輛折疊式單車，當下察覺有異上前盤查。

員警盤問少年單車、電動車是誰的，二人均回答是自家裡的，因電動車無牌照，當時並未有人報案也沒有發現其他不法，登記蘇姓及鄭姓兩名青少年資料後放行。

不料今天一早電動機車的失主莊姓女子就在臉書社團ＰＯ文協尋機車，同時也向警方報案失竊，莊女詳述機車外型、特徵及失竊時地，時值李毓鵬回想起凌晨盤查2青少年也是騎同樣的機車，根據盤查資料循線找到竊嫌。

蘇姓少年帶同警方去尋找電動機車，2人坦承，2人共騎一台摺疊單車，騎到通霄市區後又冷又累實在騎不動，臨時起意決定偷車代步，鄭姓少年的阿嬤陪同到警所應訊時指出，孫子沒有什麼惡習，不過因寒假無聊才會半夜到處騎車出遊，害她隔天一早看到警方到家裡嚇一大跳，會好好教訓孫子一番。

(中時)