鋼鐵主管棄高薪 樂當保父居家托嬰
高雄市40歲黎新銘昔日是鋼鐵公司主管，鮮少有時間陪伴家人。3年前，他毅然放棄高薪工作，參與社會局托育人員專業訓練，搖身一變為「超級保爸」，現與妻子共同照顧4名幼兒，同時可兼顧家庭，雖然年收入銳減30萬，「但這是金錢無法比擬的！」
黎新銘與妻子林雅玲，育有1名7歲女兒。4年多前，妻子辭去營造業工作，專心當家庭主婦，後來轉職當保母。當時，黎新銘事業如日中天，假日還得加班，無暇照顧家庭，他思考若能在家工作，一家人關係將更為緊密，也不會錯過女兒黃金成長期間。
他與家人溝通磨合1年多後，決心辭去鋼鐵公司工作，參與126小時托育人員專業訓練結業，展開「保爸」新生活。他笑說，以前當主管管理23人，現在帶小孩相對輕鬆，但在腸病毒傳染期得更注重消毒，並與家長溝通，避免產生照顧落差。
黎新銘說，夫妻倆投身托育工作，年收入少了30萬，但沒有貸款壓力，可以做自己想做的事。兩人會設計不同的幼兒活動課程及遊戲角落，並適時提醒家長孩子發展狀況。去年榮獲高雄市社會局優良兒童成長檔案評選冠軍，甚至有「畢業」的兒童家庭會邀請他們參加生日會。
社會局兒少科長林欣偉指出，目前高雄市合格托育人員有2560人，其中保爸約120人，鼓勵男性從事托育工作，打破性別刻板印象。今年度托育訓練課程將開辦38班，有興趣民眾可洽社會局網站http://socbu.kcg.gov.tw/，或撥打托育諮詢專線07-3943322洽詢。
(中時)
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