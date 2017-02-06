超級盃愛國者逆轉奪冠 波士頓球迷歡慶
職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者球迷湧上波士頓街頭，歡慶球隊踢出戲劇性逆轉，拼戰到延長賽後以34比28力克亞特蘭大獵鷹，拿下超級盃（Super Bowl）冠軍大戰最終勝利。
美聯社報導，從昨晚直至今早，數以千計球迷聚集在市中心的波士頓公園（Boston Common）慶祝。
人們跳舞歡呼，高喊愛國者四分衛「布雷迪」（Brady）的名字，警方也在現場確保慶祝活動不致失控。目前未收到出現任何問題的報告，球迷據稱幾乎都相當守規矩。（譯者：中央社廖禹揚）1060206
(中央社)
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