美欲在韓部署匿蹤戰艦 探詢南韓意見

南韓國防部透露，美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry B. Harris, Jr.）近日會晤南韓人士時，就在南韓部署美國海軍匿蹤驅逐艦「宋瓦特號」（Zumwalt）詢問南韓的意見。

南韓「聯合新聞通訊社」今天指出，南韓國會國防委員會所屬朝野國會議員上月訪問位於夏威夷的美軍太平洋總部時，哈里斯向委員詢問對美國在南韓濟州島或鎮海部署「宋瓦特號」有何看法。

對此，南韓國防部一位官員表示，美國尚未正式向南韓提出部署「朱姆沃爾特號」一事，若美方正式提出建議，韓方將研究相關事宜。

報導指出，南韓軍方認為，如果美軍在南韓部署最新戰略武器「宋瓦特號」，有助於阻止北韓發起新一輪挑釁。但也有觀點指出，在南韓部署「宋瓦特號」會導致周邊國家的強烈抗議。

在本月3日在首爾舉行的韓美國防部長會談時，兩國國防部長就提高美國對北韓延伸威懾執行力達成共識，即透過定期出動或輪換部署戰略武器常駐南韓。而在南韓部署「宋瓦特號」可能是其具體措施之一。

報導稱，「宋瓦特號」造價達44億美元，其外觀設計與現有的艦艇完全不同，大幅提升匿蹤性能。它的排水量達1.5萬噸，但獨特的船舷設計使雷達截面積只有傳統驅逐艦的1/50。1060206

(中央社)