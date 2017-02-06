蔡秀芬獲聘中山大學創校首位女副校長

中山大學物理系教授蔡秀芬6日獲聘為中山大學創校第1位女性副校長。（曹明正攝）

中山大學6日舉行副校長佈達，除陳英忠、陳陽益2位副校長，物理系教授兼主任秘書蔡秀芬也獲聘書，是中山創校後首位女性副校長，她說心情戒慎恐懼，「除了承擔，還是承擔」，未來將協助打造學校為頂尖高等學府。

蔡秀芬在中山任教逾卅載，任事經常親力親為、意志力過人，同仁稱她為「中山阿信」，求學過程曲折，就讀台師大物理系3年級時，被醫師宣告罹患一輩子無法痊癒的自體免疫疾病，還因腎臟等嚴重發炎被迫休學1年。

原想出國深造的她後來只能選擇留在國內攻讀碩博士，懷孕那年除了要考博士班，甚至懷胎不到3個月舊疾復發，包括醫師、先生和母親都勸她拿掉孩子保命，但蔡秀芬仍撐了近10個月，幾乎是「賭命」換來唯一寶貝女兒。

(中時)