年後轉職夯 高市推11場徵才釋3千缺

我要評比

高市推11場徵才釋3千缺，圖為場次一覽表。（柯宗緯翻攝）

年後轉職夯！高雄市政府勞工局訓練就業中心本週舉辦11場徵才活動，總計2955個職缺，包括科技業、傳產業、餐飲服務業、飯店業、資訊及通訊傳播業、批發零售及量販業、物流運輸業及清潔保全業等，各行業廠商均需才孔急，欲轉業或待業中的朋友千萬別錯過。

2月7日(二)上午9時30分，「群創光電」於鳥松就服台招募50名員工；同日晚間6時，在岡山就服站則有「建通精密工業公司、翔一精密科技公司、順遠工程公司、慈陽科技工業公司」徵求141名工程師、技術人員、居家清潔管家等職缺。這是本年度首場夜間徵才，提供想轉業的朋友可於下班後前往應徵。

2月8日(三)上午9時30分，「東麗尖端薄膜公司、台灣恩智浦半導體公司」於楠梓就服站開出125個職缺；下午2時也有2場徵才活動，於三民就業服站有「頎邦科技、中鋼保全、台灣典範半導體公司」徵求90名技術員、管制中心電話服務員、保全員等；另外「昉昌企業、鈁升公司、奇昱鋼鐵公司」則於大寮就服台招募33名操作工。

2月9日(四)下午2時有3場徵才活動，左營就服站邀請「太子保全、榮工工程公司、日月光電子公司、日安環保工程公司」徵求415名保全、操作員等；而「享溫馨旅行社、漢程汽車客運、捷美屋、宮賞飯店」則於三民區公所招募191名美編、市區公車司機、美髮設計師、櫃檯服務員；第3場於鳳山就服站有「長川化工、聰穎機械、擎方國際、三和耐火工業」徵求40人。

緊接著下午2時30分於惠豐里活動中心還有「群創光電」招募60名員工。

2月10日(五)下午2時於鳳山就服站有「聯仕電子化學材料公司、泓邑企業、峻灃企業、正鑫空調科技」招募69名操作工及空調設計人員。

106年首場大型徵才活動，訂於2月11日（週六）上午9時至中午12時30分，在福誠高中舉辦，廠商包括路科、南科的友達光電、群創光電，以及名陽科技、台灣博士電子、頎邦科技等電子科技業；還有首次參與徵才的鴻立鋼鐵、台灣順豐速運；餐飲業如「統一多拿滋、老四川餐飲」等；總計50家廠商釋出逾1700個工作機會，平均薪資達28K-32K。

符合資格的民眾若錄取符合缺工獎勵津貼之行業，最高可請領10萬8仟元補助；為使民眾求職地域不設限，還提供跨域津貼職缺，民眾可享最高3萬元搬遷補助、每月最高5仟元租屋補助或每月最高3仟元交通補助。

2月11日大型徵才現場加入「愛工作」APP，即送限量的USB隨身燈，還有「職業適性施測諮詢區」、「廉能勞政加油站」、「猜燈謎趣味遊戲」等，歡迎民眾踴躍參加。

各場次徵才資訊可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）查詢，或電洽733-0823轉408。也歡迎民眾上訓就中心網站登錄電子履歷，快速下載列印求職登記表，徵才當天就能節省填寫履歷資料及投遞應徵時間。

(中時)