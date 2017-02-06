中華隊移訓首場熱身賽 王政浩先發
中華隊抵達澳洲移訓第2日，今天(6日)繼續在黃金海岸的34度高溫下訓練，明天將進行首場熱身賽，交手澳洲職棒布里斯本俠盜隊，中華隊預計排出未進28人名單中的業餘投手王政浩先發。
中華隊4日啓程前往澳洲黃金海岸進行移地訓練，連續2天在當地球場練習，除了打擊練習外，今天也強化內野守備訓練，還有熱情球迷到場為中華隊球員打氣。
赴澳移訓期間，中華隊將進行5場熱身賽，明天首戰於當地時間晚間6點30分舉行，對戰今年打進澳職總冠軍戰的布里斯本俠盜隊，中華隊預計由王政浩先發，8日繼續練習，9日第2戰交手當地業餘隊溫莎皇家隊，對手陣容中包括澳洲經典賽國家隊投手。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。