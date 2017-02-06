中華隊移訓首場熱身賽 王政浩先發

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中華隊赴澳移訓第2天，許基宏（右一）、林益全（右二）進行守備練習，左為教練陳金鋒。（中華棒協提供）

中華隊抵達澳洲移訓第2日，今天(6日)繼續在黃金海岸的34度高溫下訓練，明天將進行首場熱身賽，交手澳洲職棒布里斯本俠盜隊，中華隊預計排出未進28人名單中的業餘投手王政浩先發。

中華隊4日啓程前往澳洲黃金海岸進行移地訓練，連續2天在當地球場練習，除了打擊練習外，今天也強化內野守備訓練，還有熱情球迷到場為中華隊球員打氣。

赴澳移訓期間，中華隊將進行5場熱身賽，明天首戰於當地時間晚間6點30分舉行，對戰今年打進澳職總冠軍戰的布里斯本俠盜隊，中華隊預計由王政浩先發，8日繼續練習，9日第2戰交手當地業餘隊溫莎皇家隊，對手陣容中包括澳洲經典賽國家隊投手。

(中時電子報)