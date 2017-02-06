植牙還是做假牙？牙醫建議首重健康和需求
衛生福利部國民健康署統計，65歲以上國人缺牙比率高達47.2％，平均缺14.8顆牙，嚴重影響生活品質，而老人家究竟該植牙治療，還是採用活動假牙？往往讓缺牙民眾困惑，牙醫師建議，應視個人健康與實際需求才最合適。
衛福部苗栗醫院日前收治80歲陳姓老先生，因舊假牙摔壞無法使用，由家人陪同就診，詢問牙醫師要植牙或做假牙？醫師細心問診及查閱病歷，發現老人家曾因嚴重低血糖昏倒而住院治療，血糖控制仍不穩定，因此建議做假牙比適合，與家屬溝通後安排治療計畫。
苗醫牙科醫師郭佳維說，統計資料顯示，65歲以上老人每4人就有1人全口無牙，62％老人有裝假牙，但只有9％老人半年定期到診所洗牙，近50％老人是為了做假牙才看牙醫。
郭佳維表示，牙齒健康明顯影響老年生活，牙不好會影響食物消化吸收，造成營養不良、腸胃道退化，衍生慢性疾病。植牙是牙科最新治療方法，可免除活動假牙的鬆動搖晃困擾，但不是所有老人都適合植牙，有些情況反而做傳統假牙還比較安全有效。
不可諱言，植牙手術必須切開牙齦、骨頭鑽洞，易發生術後併發症風險，比傳統假牙還要嚴重，諸如傷口感染化膿裂開、大量流血、牙床骨骨髓炎爛掉、鼻竇炎流鼻血、細菌感染敗血症、臉部瘀血腫脹發燒、顏面麻痺、張口困難，且植牙可能會傷害下頷骨神經，造成臉頰嘴唇永遠麻痺、嘴角變形下垂流口水。
傳統假牙10年後1成會併發蛀牙、牙周病、假牙變形等；植牙則5年後有2至5成會併發牙周病搖晃、斷裂及術後併發症等風險。但傳統假牙也有缺點，須磨牙齒、先抽神經再做假牙，不過併發症很少；活動假牙不需磨牙齒風險少，只是咀嚼、說話時有假牙鬆動脫落困擾。
郭佳維強調，應視個人狀況與需求決定植牙或做假牙，但選擇最適合方式治療後，都應餐後確實刷牙清潔，定期回診洗牙檢查。
(中時)
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