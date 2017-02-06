分局長口譯充當燈會導覽 韓國正妹大讚台警好棒
今年1月間發生韓國遊客來台自由行，遭不肖計程車司機猥褻案，大大戕害韓國人來台旅遊形象，有鑑於此，為提升韓客對台灣旅遊興致，台北市警萬華分局2月4日在西門町藉由「2017台北燈節」活動展開之日，特別邀請文化大學推廣部馮筱芹講師協助同步口譯韓語，針對韓客介紹燈節內容及內涵，讓韓客更了解燈節文化及台灣文化，分局長陳文智還親自上場，透過口譯向韓籍正妹進行導覽解說，令韓妹大讚台灣警察好棒棒！
2月4日下午4時許，2位酷似「Dream Girls」女團成員的韓籍正妹第一次到台灣觀光，順道至西門町參觀台北燈會活動，看到賞燈民眾萬頭鑽動，興奮異常，遊覽期間巧遇執勤維安的分局長陳文智及警員曾名麒，陳文智當時正帶著馮講師，特地向2位正妹解說燈節活動由來，並介紹主燈「小奇雞」的由來、天上聖母林默娘KUSO板花燈、千里眼、順風耳剷除妖魔、保護善良民眾…等故事，讓2位韓國正妹瞭解燈會文化及民間故事，並連續用中文大讚「台灣警察好棒！」隨後，分局長向他們說明台灣治安良好，可以無憂在台旅遊。
2位韓國正妹表示，她們搭乘計程車，遇到的司機服務態度良好，現在又看到警察如此友善，內心無比歡欣，直說台灣真的是旅遊最佳去處，人情味十足，永難忘懷。最後，分局長贈送2個可愛的警察公仔給她們，並請她們吃阿宗麵線，讓2位旅客留下良好印象，表示下次一定要再來台灣玩。
(中時)
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