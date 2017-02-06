HBL球員受傷沒擔架 高中體總允加強檢查

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HBL男甲級8強賽，泰山球員韓杰諭昨天比賽受傷，卻未用擔架而是廣告看板抬出場。高中體總今天表示，賽前沒告知防護員有相關防護用具，會再加強。

高中籃球聯賽（HBL）男甲級8強賽，泰山高中球員韓杰諭昨天在比賽受傷，一度倒地不起，結果韓杰諭被泰山的隊職員用廣告看板抬出場。

而泰山教練陳志忠和高中體總工作人員對於現場有沒有擔架說法不一，引起爭議。

高中體總今天回應，當時泰山詢問運動傷害防護區的防護員，是否可協助球員離場，「因本會未於賽前告知防護員相關防護用具，導致防護員不知道現場有擔架可以使用，致使泰山高中球員以廣告看板充當擔架協助受傷學生退場。」

為了避免類似的情況再度發生，今天HBL的比賽現場已經準備好擔架，讓防護員可以視情況使用。

高中體總指出，將加強運動傷害防護站的設備檢查，每次賽前召集運動防護員加強確認了解所有設備的情況。1060206

(中央社)