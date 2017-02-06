HBL球員受傷沒擔架 高中體總允加強檢查
HBL男甲級8強賽，泰山球員韓杰諭昨天比賽受傷，卻未用擔架而是廣告看板抬出場。高中體總今天表示，賽前沒告知防護員有相關防護用具，會再加強。
高中籃球聯賽（HBL）男甲級8強賽，泰山高中球員韓杰諭昨天在比賽受傷，一度倒地不起，結果韓杰諭被泰山的隊職員用廣告看板抬出場。
而泰山教練陳志忠和高中體總工作人員對於現場有沒有擔架說法不一，引起爭議。
高中體總今天回應，當時泰山詢問運動傷害防護區的防護員，是否可協助球員離場，「因本會未於賽前告知防護員相關防護用具，導致防護員不知道現場有擔架可以使用，致使泰山高中球員以廣告看板充當擔架協助受傷學生退場。」
為了避免類似的情況再度發生，今天HBL的比賽現場已經準備好擔架，讓防護員可以視情況使用。
高中體總指出，將加強運動傷害防護站的設備檢查，每次賽前召集運動防護員加強確認了解所有設備的情況。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。