企業捐贈紅包 助家扶弱勢學生註冊

開學在即，嘉義家庭扶助中心今天獲一家機械公司表明將捐助新台幣10萬元助學，但仍有50萬元缺口，希望社會大眾及企業團體能慷慨解囊。

嘉義家扶中心表示，剛過完年，當家扶中心正在為即將發放的460萬元獎助學金發愁時，今天接獲某機械公司來電，表示將捐助10萬元獎助學金，讓家扶中心社工欣喜不已。

不過，距離即將發放獎助金僅剩幾天，家扶中心還欠50萬元的缺口，期盼社會大眾及企業團體可以將過年的紅包，作為部分捐款，以鼓勵家扶的孩子繼續在學業上用功。

家扶中心指出，嘉義家扶中心目前服務1090戶、1983名兒童及少年，其中大專生有208人，約占總扶助兒童少年數的10%。

嘉義家扶主任沈明彥表示，表明捐款的機械公司自民國98年起，每學期都捐助10萬元獎助學金給嘉義家扶中心，將愛心擴及到社會上需要幫助的人，不要因為貧窮就喪失上進的心。1060206

(中央社)