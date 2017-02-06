費玉清首登小巨蛋一票難求 再加1場

我要評比

首度攻蛋的歌手「小哥」費玉清，在歌迷力挺下，首開兩場演唱會，票房大開紅盤，一票難求，費玉清排除萬難後，6日宣布2017費玉清台北小巨蛋演唱會6月18日下午再加1場。（寬宏藝術提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年2月6日

首度攻蛋的歌手「小哥」費玉清，在歌迷力挺下，首開兩場演唱會，票房大開紅盤，一票難求，費玉清排除萬難後，今天宣布2017費玉清台北小巨蛋演唱會6月18日下午再加1場。

「小哥」費玉清金雞年攻蛋演唱會，首賣場次6月16日、17日兩場，一開賣票房銷售一空，費玉清感謝台灣歌迷對他的支持與愛護，也得知許多歌迷朋友因沒買到票而懊惱，加場聲浪也隨即席捲而來。

歌迷的盛情，費玉清無限感激，但因場地強碰金曲獎搭台時間，經過無數次的協調與評估，費玉清將挑戰24小時內連唱兩場個人演唱會，6月18日下午4時將再加一場，打破費玉清個人演唱會的記錄。

費玉清審慎思考後表示，「這次要嘗試在24小時內唱兩場，我一定會努力作到完美演出，不讓大家失望」。

費玉清個人加場演唱會，2月8日中午12時在寬宏售票系統kham.com.tw及全國萊爾富.OK便利商店銷售。1060206

(中央社)