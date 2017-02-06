遠端掌握小孩學習狀況 北市推免費APP
家長有福了！台北市教育局今天與網路平台Iamschool簽署合作合約書，只要家長下載「Iamschool」APP，就能遠端掌握孩童家庭作業、營養午餐、最新教育政策等訊息。
不少父母親對於孩童在校的作息，往往只能下班後從家庭聯絡簿或與小孩聊天中才能得知，但對教育政策、學習過程卻不能掌握全貌，只能與導師座談後才能得知，但也因為這樣常常「慢了一步」，錯失教育良機。
為了改善狀況，教育局今天與網路平台Iamschool簽署合作推廣合約書，並推出行動電子聯絡簿。
Iamschool台灣區經理陳品星指出，無論是IOS或Android系統平台，家長只要下載「Iamschool」APP，就可以自動收到學校網站訊息，包括學校公告、課程進度、營養午餐菜單等，大大提升學習及校務行政效率。
教育局長曾燦金表示，每一名家長都相當關注教育資訊，為了讓家長能即時掌握孩童學習資訊，感謝Iamschool願意無償與教育單位合作，提供便利的網路平台，向教學翻轉的目標改進。1060206
(中央社)
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