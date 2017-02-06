土耳其外海規模5.3地震 傳輕微災損

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土耳其地震中心表示，愛琴海海床下發生規模5.3地震，土國沿岸地區都感受到震動。國營媒體安納杜魯新聞社說，地震導致5個村莊多戶民宅受損，至少4人受傷。

美聯社報導，根據設在伊斯坦堡的坎迪里氣象台（Kandilli Observatory）地震中心，土國西北部恰納卡萊省（Canakkale）艾瓦奇克鎮（Ayvacik）外海今晨6時51分發生地震，接著又發生規模4.9餘震。

安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，艾瓦奇克鎮附近的塔薩基爾（Tasagil）、杜斯拉（Tuzla）、尤卡利（Yukari）、卡姆（Cam）和古爾皮納（Gulpinar）等5個村莊有若干民宅受損或倒塌，至少4人受傷。

土耳其位於活躍斷層帶，經常發生地震。（譯者：中央社劉文瑜）1060206

(中央社)