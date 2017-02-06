7旬婦久病厭世輕生獲救 妹妹感激警消幫助

三民二警方及時將老嫗救上岸。（柯宗緯翻攝）

三民二警方及時將老嫗救上岸。（柯宗緯翻攝）

三民二分局鼎金派出所日前接獲報案稱於三民區金獅湖有民眾跳湖輕生，線上巡邏網巡佐楊博鈞、警員呂建慶立即趕往現場，到場後幾經搜尋，發現該名71歲的洪姓老婦人已蹲坐在金獅湖中，警消人員迅速將該名老婦人救上岸。

經消防人員初步查看傷勢後，僅身體部分有些微擦傷，但為以防萬一，仍將這位洪姓老婦人送往高醫做進一步的檢查救診並聯絡其家屬前往照顧。

警方向洪姓老婦的妹妹瞭解其輕生原因，得知洪姓老婦因為長期以來的脊椎病痛纏身，因而萌生輕生念頭，沒想到今日洪姓老婦卻真的跳水輕生，幸虧警消人員迅速將其救起。家屬非常感謝救護人員能即時將其姐姐救起，阻止憾事的發生。

警方呼籲，如果有輕生的念頭，最重要的是要找到一位傾聽的人，除了可以與家人、親友做溝通，也能夠撥打張老師、關老師等生命專線，都會有人來關心你。自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)