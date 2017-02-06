前國安部副部長馬建受賄遭司法調查
根據新華社報導，前中共國安部部長馬建疑似因為受賄而遭到最高人民檢察院經審查。
馬建1956年出生，畢業於西南政法學院，長期在大陸的國家安全體系內工作。他曾出任過副處長、處長、副局長、局長、部長助理等職，並於2006年擔任國家安全部的副部長。另外馬建還是中國法學會副會長，是一位老資格的中共司法界幹部。
國家安全部是中共國務院的組成部門之一，是大陸重要的反間諜機關和政治保衛機關。1983年7月由原中共中央調查部整體、公安部政治保衛局以及中央統戰部部分單位、國防科工委部分單位合併而成。其工作是維護大陸國家主權和利益，可以行使憲法和法律規定的公安機關的偵查拘留、預審和執行逮捕的職權。
(中時電子報)
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