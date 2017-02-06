李秀環批童仲彥噁心、不要再演戲了
民進黨台北市議員童仲彥之前傳出家暴妻子李秀環，曾將她打到斷3根肋骨、氣胸、肺塌陷。又在記者會上向新歡告白，告白金句被網友封超越成龍，連續攻佔版面。李秀環除在臉書對老父承諾「不再當傻瓜、沙包了，會好好照顧我自己。」之外，今（6）日接受電視訪問時表示痛批童仲彥噁心，要童仲彥不要再演戲了，太虛偽了。
根據三立新聞網報導，李秀環表示，如果咆嘯、辱罵如果只有一次，不會那麼多朋友看到。對於童仲彥看精神科，李秀環要他不要再演戲了，看醫生不必找那麼多人去拍，也不會再相信童仲彥講的任何話。李秀環也呼籲「打人的人，不要姑息」。
(中時電子報)
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