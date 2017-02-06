高中連署考招案 中一中及中女中贊成

全台各縣市高中校長連署大學考招方案，訴求甄選作業延到7月進行，台中一中校長陳木柱及台中女中校長呂培川今天都持支持立場，希望讓高中生完整學習，提升學力。

多年以來，大學學測都在寒假舉行，高三下學期學生都在忙著推甄作業，而無心於高中下學期的課程，高中端的校長們因而提出訴求，希望大學端的推甄作業能延到7月進行，讓高中生可以完整學習。

台中一中校長陳木柱對此表示，大學制度影響高中教學，學測都在高三上學期結束後舉行，影響高中生學習，使得學生的學力下滑，希望學生能夠接受高中3年完整教育，奠定大學完整基礎，以提升學生學力。他盼望大學端能聽聽高中端的意見，讓學生受惠，而學校也不會受影響。

台中女中校長呂培川則指出，他支持高中校長進行的這項考招連署案，讓高中生可以完整學習，現在高中生到了高三時都沒有辦法好好完整學習，下學期就忙著推甄作業，一旦錄取學校確定，很多學生都會以各種名目請假不來學校，如果大學端可以將甄選作業延後，才能讓學生安心完整學習。

對於高中校長的連署案，學生家長顏媽媽指出，教育部109年考招合併將確定，到時候學生只有一次考試，高中校長現在才提出連署案沒有實質意義，她建議高中應該在學測結束後規劃課程吸引學生回校上課，幫助學生可以接軌大學課程，像現在的大學理工科學生在高中時大都只上了兩年的課程，常被嫌基礎不好，建議高中放手與大學接手能夠無縫接軌。

洪姓高二女學生則對這項連署表示不同意見，她認為，為何大學甄選作業要延後，考試趕快考完，就能趕快確定下來，學生心理比較安心，可以好好為未來展開準備工作。1060206

(中央社)