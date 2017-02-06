新竹市工業及服務業普查處成立揭牌
為辦理民國105年新竹市工業及服務業普查，新竹市政府成立「新竹市工業及服務業普查處」，並於今天舉行揭牌典禮，盼讓普查順利圓滿達成。
新竹市政府表示，工業及服務業普查主要內容包含廠商基本資料、營運概況、資本運用、產銷變動、研發狀況、經營型態及員工僱用情形等，一向受到產業、政府及各界高度重視與運用。
市長林智堅表示，期盼藉此次普查，充分掌握產業發展脈絡及企業需求，有助於市府研擬各項經濟政策及輔導產業發展計畫，也希望增進廠商的支持與配合，讓普查順利圓滿達成，為新竹市及台灣經濟繁榮再添助力。
今天到場主持揭牌儀式的竹市副市長沈慧虹指出，工業及服務業普查是我國每5年定期舉辦的基本國勢調查，全面性普查日期為106年4月15日至6月15日，另針對部分抽樣廠商訪查至7月15日，接受訪查對象包括製造業、營造業、各類服務業、醫療診所等，預計普查2萬4000餘家，動員人力300餘人。
竹市府主計處表示，進行訪查之普查員不會洩漏受查廠商資料、不會詢問與普查表無關資料、不會要受查者提供帳戶或存摺、不會從事與普查無關之行為；同時，普查員會配戴普查員證件、會親自遞送致受查戶普查通知函，請全體工商服務業者支持本次普查並安心接受訪查。1060206
(中央社)
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