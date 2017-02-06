港股重振旗鼓 上漲近1%

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美國就業市場1月表現強勁帶動股市上揚，春節後連跌三天的香港股市今天追隨華爾街市場腳步勁揚，終場上漲近1%。

香港股市恆生指數收盤上漲0.95%，或219.03點，達23348.24點。

上海證券交易所綜合股價指數則上漲0.54%，或16.81點，達3156.98點；中國第二大股市深圳證券交易所成份股價指數上漲0.93%，或17.78點，達1927.57點。（譯者：中央社周慧盈）1060206

(中央社)