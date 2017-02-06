新北工業服務業普查 制訂產業政策

「新北市工業及服務業普查處」6日由副市長李四川（右3）主持揭牌典禮，市府經濟發展局與主計處共同主辦，以蒐集台灣工業及服務業經營概況。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月6日

新北市政府主計處今天開始配合辦理全國性工業及服務業普查，以蒐集台灣工業及服務業經營概況、資源分佈，及掌握在地經濟發展現況。

「新北市工業及服務業普查處」今天由副市長李四川主持揭牌典禮，由市府經濟發展局與主計處共同主辦，民政局、新聞局協辦。

新北市各區公所將於16日成立各區工業及服務業普查所，共同推動普查相關作業。

主計處表示，新北市普查主要是在蒐集新北市工業及服務業經營概況、資源分佈、資本運用、生產結構及產銷變動等基本資料與在地經濟發展情形，以作為國家經建計畫，及市府釐訂相關產業發展策略的參據。

主計處說，普查採「派員面訪調查」為主，網路填報為輔，預估新北市將訪查20萬5340家，約占全國廠商家數1/6，並以板橋區2萬多家廠商最多，其次為三重區、新莊區。

市府表示，近年詐騙案件層出不窮，不少民眾將政府的調查員誤認為詐騙集團。為確認是否為詐騙，民眾可致電165反詐騙專線，另在各辦公處、各區公所，及行政院主計總處網站，也會公佈普查員身份。

普查員在訪查時，會秉持「3不2會」訪查原則；普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要求提供帳戶或存摺，普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶函。

市府呼籲受訪工商，協助配合訪查作業，提供詳實資料供政府研訂產業政策。1060206

(中央社)