新北工業服務業普查 制訂產業政策
新北市政府主計處今天開始配合辦理全國性工業及服務業普查，以蒐集台灣工業及服務業經營概況、資源分佈，及掌握在地經濟發展現況。
「新北市工業及服務業普查處」今天由副市長李四川主持揭牌典禮，由市府經濟發展局與主計處共同主辦，民政局、新聞局協辦。
新北市各區公所將於16日成立各區工業及服務業普查所，共同推動普查相關作業。
主計處表示，新北市普查主要是在蒐集新北市工業及服務業經營概況、資源分佈、資本運用、生產結構及產銷變動等基本資料與在地經濟發展情形，以作為國家經建計畫，及市府釐訂相關產業發展策略的參據。
主計處說，普查採「派員面訪調查」為主，網路填報為輔，預估新北市將訪查20萬5340家，約占全國廠商家數1/6，並以板橋區2萬多家廠商最多，其次為三重區、新莊區。
市府表示，近年詐騙案件層出不窮，不少民眾將政府的調查員誤認為詐騙集團。為確認是否為詐騙，民眾可致電165反詐騙專線，另在各辦公處、各區公所，及行政院主計總處網站，也會公佈普查員身份。
普查員在訪查時，會秉持「3不2會」訪查原則；普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要求提供帳戶或存摺，普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶函。
市府呼籲受訪工商，協助配合訪查作業，提供詳實資料供政府研訂產業政策。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。