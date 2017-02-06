登基65周年 英女王曬藍寶石首飾慶祝

英國王室公布一張女王配戴藍寶石首飾的照片慶祝女王登基65周年。(取自英國王室臉書)

2月6日是英國女王登基65周年的紀念日，為了慶祝這個藍寶石禧年(Sapphire Jubilee)，皇室公布一張未曾曝光的照片，照片裡的女王配戴著父親所送的結婚禮物，一套璀璨華麗的藍寶石首飾。

這一組照片是由英國攝影師David Bailey在2014年所拍攝，其中的一張曾在女王88歲那年公布。

而相片中的首飾，則是父親喬治六世在1947年所送給她的結婚禮物，項鍊是由16個藍寶石所組成，周圍則用鑽石點綴，耳環則是2個水滴型的藍寶石。

為了慶祝女王65周年登基，英國國王儀仗隊會在格林公園鳴放41響禮炮，榮譽砲兵連則會在倫敦塔施放62響禮炮。

英國女王伊麗莎白二世也是英國首位登基65周年的君主，下一個盛大的周年慶祝，將會在2022年、也就是女王登基70周年，代表的礦物則是白金。

(中時電子報)