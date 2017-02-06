布雷迪、比利契克 NFL最會奪冠的師徒

布雷迪(左)與比利契克(右)聯手替愛國者奪得隊史第五冠。(美聯社)

新英格蘭愛國者隊用絕地大逆轉，戲劇性第五度在超級盃封王，讓人直呼不可思議，這對愛國者總教練比利契克(Bill Belichick)跟四分衛布雷迪(Tom Brady)來說，更是意義非凡，畢竟這已經是他們合作以來，第五度一起捧起金盃，堪稱是NFL史上「最會奪冠」的師徒組合。

畫面回到2000年，當時的愛國者連續兩年，在美聯東區居於第五，是支自1960年創隊以來，一冠未得的球隊，直到比利契克跟布雷迪出現後，宛如有魔力般的兩雙手，徹底改變了愛國者的命運。在兩人的聯手下，愛國者隔年躍升到分區第一，更一路過關斬將，挺進超級盃奪下隊史首座冠軍。

自那之後，也宣告這對師徒開創的愛國者新時代，正式來臨。至今17年間，他們攜手打進14次季後賽、10次美聯決賽，今年已經是他們第7度一起征戰超級盃，這讓NFL史上唯一一位連四年率隊闖進超級盃的前水牛城比爾隊教頭里維(Marv Levy)也不禁讚嘆，「看他們打進超級盃，已經變成稀鬆平常的事了。」

(中時電子報)