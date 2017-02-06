酒駕男有夠盧 酒測吹氣20次還申訴 遭法官打臉

真的有夠盧！蔡姓男子去年8月13日，酒後騎車被警方攔下酒測，因已有酒駕前科，為了規避被加重處罰，蔡男總共吹氣20次、喝水漱口3次，才終於完成酒測，收到罰單後仍不服提訴訟，卻遭彰化地院打臉駁回，得乖乖去繳納罰款。

蔡男於2013年2月4日深夜近11點，在彰化市騎普通重型機車不慎自摔，警員到場處理時，發現蔡男渾身酒氣，經抽血檢測，換算呼氣值為1.59毫克，依酒後駕車開罰4萬5千元、吊扣駕照12個月，並須參加道安講習。

去年蔡男又酒駕被逮，依酒駕新法規定，5年內再犯將可處9萬元，並吊銷駕駛執照，3年內不得考領；蔡男從晚上9點被攔盧到9點22分，盧了20幾分鐘，才勉強完成酒測；漱口後酒精濃度達0.18，已高於0.15法定標準，員警當場依法開單、扣車。

蔡男不斷要求重測被拒後，還不死心，2個小時後自行到醫院抽血，測得酒精濃度換算呼氣值僅為0.09毫克，再拿檢驗單結果申訴，質疑警方酒測儀器有問題。

彰化地院行政訴訟庭法官，以蔡男至醫院抽血測得數據，再依人體每小時酒精代謝率往前回推2小時，計算出蔡男被攔查時酒精濃度為0.1989，反而比警方測得數據還要高，因此駁回蔡男之訴。

(中時)